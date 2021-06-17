"Habertürk yönetimi, Veyis Ateş'e işten çıkarılma bilgisini bugün iletecek" iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında gündeme gelen, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen, Habertürk Ana Haber Spikeri ve program sunucusu Veyis Ateş'in bugün görevine son verileceği öğrenildi.

Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı.



Odatv'nin haberine göre; Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürmüştü.

Ne olmuştu?

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Veyis Ateş'e devlete ait olan Mercedes marka bir koruma aracıyla polis tahsis edildiğini iddia etmişti.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman; Veyis Ateş'in, kara para aklamaktan aranan firari Sezgin Baran Korkmaz'ın, kendisinden 10 milyon euro istediğine yönelik 12 dakikalık ses kaydının, 3 dakikasını dinlediğini açıklamış ve "Şoka girdim, inanamadım" ifadelerini kullanmıştı.

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