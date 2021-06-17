İsmail Saymaz: Kenan Tekdağ, Veyis Ateş'i süresiz izne çıkardı, ta ki Sezgin Baran Korkmaz, Yılman'a kaydı dinletene kadar...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın arabuluculuk için kendisinden 10 milyon euro istediğini belirttiği Veyis Ateş’in HaberTürk yönetimine söz konusu iddiaları ilk başta keskin bir dille yalanladığını yazdı.

Ateş’in Paramount Otel'de Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak kaldığını, bu sırada Korkmaz ile tanıştığını, başka hiçbir şekilde görüşmediklerini, gazetecilik dışında ilişkisinin bulunmadığını söylediğini belirten Saymaz, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın, “Yazılı açıklama yap, yalanla. Şaibe kalksın, sana sahip çıkalım” dediğini aktardı.

Saymaz’ın aktardığına göre; Ateş, hazırladığı yazılı metni Tekdağ'a gönderdi. Girişe “Kurumuma, mesleğime ve aileme saygımdan ötürü…” diye yazıldı. Ancak Ateş, açıklamayı paylaşmadı. Dört saat sonra Tekdağ'ı arayarak “Vazgeçtim. Peker saldırır, çocuklarıma zarar verir” dedi. Tekdağ, “Açıklamayı yapıp yapmamak senin bileceğin iş. Yapmazsan gazeteciliği sürdüremezsin, bunu da bil” dedi.

“Tekdağ, Ateş'i süresiz izne çıkardı. Ta ki Korkmaz, geçen cumartesi Yılman'a kaydı dinletene… Ertesi gün Fatih Altaylı'yı arayana değin. İki gazetecinin yazmasıyla iddia kamusallaştı” diyen Saymaz, “Habertürk, pazartesi günü Ateş'ten savunma istedi. Evrak salı günü Ateş'e ulaştı. İhtimal, Ateş'in işine son verilecek” dedi.

Habertürk yetkililerinin, “Bunu kimse kaldıramaz. İddialar gazetecilikle ilgili değil. Biz işin böyle bir boyutu olduğuna (para istendiğine) ikna olduk” dediğini de aktaran Saymaz, Sezgin Baran Korkmaz’a da şu çağrıda bulundu:

“Aynı şekilde Korkmaz, varlığını bana da doğruladığı ses kaydını bugünden tezi yok savcılığa sunarak, suç duyurusunda bulunmalı. Savcılığa güvenmiyorsa kayıt ve dilekçenin bir örneğini benimle paylaşabilir. Söz, yayınlayacağım.”

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