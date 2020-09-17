HaberTürk yazarı Yılman: Senin yaptığını hiçbir hayvan yapmaz Halil Sezai!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, 67 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Yılman, "Senin yaptığını hiçbir hayvan yapmaz Halil Sezai!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Babası yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği o görüntüleri hepimiz izledik. Samimiyetle söylüyorum kanım dondu. İzlerken kendi kendime bir yandan; 'O güzel, duygulu, naif şarkıları bu maganda mı söylüyormuş?' Bir yandan da; “Bırak insanı… Hayvan bile yapmaz bu şımarık, züppenin yaptığını.' diyorum." ifadesini kullandı.

Sezai'nin açıklamalarına da yer veren Yılman, "Üzgün falan değil elbette. Çünkü üzülecek bir adam, babası yaşındaki zavallı bir adama o yumrukları sağlı sollu savuramaz. Üzülecek adam dövdüğü yaşlı adam kalbim sıkışıyor deyip elini kalbine götürmesine rağmen tekmeler savurup yere yatıramaz!" görüşünü savundu.

Yılman, "Ha üzgündür…Ama neye biliyor musunuz? Kameraların onun bu rezil hallerini anbean kaydetmiş olmasına! Adım gibi eminim o kameralar olmasaydı… O yaşlı adamcağız dövüldüğü ile kalacaktı çünkü Halil Sezai denilen müptezel asla ve zinhar yaptığı alçaklığı kabul etmeyecekti. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.Hem şaşkınım hem de öfkeliyim. İki şarkı söyleyip üne kavuşan bu tip şımarıklardan bıktık artık. Bunların şarkısı da şarkıcılığı da yerin dibine batsın!" ifadesini kullandı.

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