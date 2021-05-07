HaberTürk yazarı Yılman'dan iktidar medyasına: Sezen Aksu’yu da darbeci yaptınız ya, yuh artık!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'ın Rize İkizdere'de taş ocağı kurmasına tepki gösteren sanatçı Sezen Aksu'nun iktidar medyası tarafından "darbeci" ilan edilmesini eleştirdi. Yılman, "Sezen Aksu’yu da darbeci yaptınız ya! Yuh artık!" yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Nedir bu, sırf doğayla ilgili tahribat tehdidine tepki gösteren halktan yana tavır aldı diye, bu ülkedeki milyonlarca kalbe dokunan sözlerin, bestelerin kraliçesine iftira edip, bir ton hakaret, küfür eşliğinde; 'İkizdere üzerinden hükümete saldırdı!' deyip Sezen Aksu gibi bir değeri; 'Darbeciiii' deyip infazlamaya kalkmak? Nereye varacağınızı sanıyorsunuz siz bu kafayla?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ki, şunu da hatırlatırım… Bugün uyarınıza gelmedi diye; 'Darbeci' ilan ettiğiniz o Sezen… Vaktinde de bu iktidara en çok desteği veren sanatçılarımızdan biriydi. Başta 'sivil anayasa', 'çözüm süreci' olmak üzere AK Parti’nin geçmiş zamandaki tartışmalı politikalarının halk tarafında kabul görmesi için kendi mahallesinden dayak yiyeceğini bile bile omuz vermiş bir isimdi.

O yediği dayaklar hala arşivlerde duruyor. Unuttunuz mu; “Büyük sanatçı Sezen Aksu’dan Başbakan Erdoğan’a destek telefonu!” deyip de gazetelerinize attığınız manşetlerinizi!

Ohh ne ala ya! İktidarınızın politikalarından yana tavır aldığında sanatçı baş tacı… Almayınca ama; “Darbeci!” Ayrıca ne demiş Sezen? Günlerdir vadisine, doğasına, memleketine sahiplik için ağaçların tepelerinde, dozerlerin önünde yatan iktidarınızın oy deposu Rize’de yaşanan bir sorunu işaret edip; “Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi... Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil... Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir!” diyerek dostça uyarmış.

İyilik yapmış yani. Azıcık gözünüzün önündeki perdeleri kaldırıp, objektif bakabilseniz, azıcık holigan gibi değil de tarafsız bir gazeteci gibi okuyabilseniz söylediklerini… Göreceksiniz aslında değerini de… Bu kafayla zor ama…"

TIKLAYIN | Tarkan'ın ardından Sezen Aksu'dan da İkizdere halkına destek: Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir