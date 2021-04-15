HaberTürk yazarı Sarıkaya: Böyle zihniyette, sanatın toplumsallaşmasını nasıl sağlayacağız, 'bizim sanatımız, ötekinin sanatı' mı diyeceğiz?

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, müzisyen Erkan Oğur'un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünün düzenlemesini yapmasının ardından eleştirilerin hedefi haline gelmesine ilişkin olarak, "Dindarlığı ile kitlelere rol model olmuş Abdurrahim Karakoç’un yazdığı Mihriban şiirinin, Musa Eroğlu tarafından bestelenmesinden rahatsız olmayanlar, Erkan Oğur’un düzenlemesinden neden rahatsız olur? Oysa sanat özellikle de türküler toplumun buluştuğu en önemli ortak paydadır. Orada ideolojiden eser olmaz. Eğer öyle olsaydı, bugün ne Neşet Ertaş ne koca Aşık Veysel ne Pir Sultan Abdal ne Yunus Emre ne de Karacaoğlan kalırdı" dedi.

Sarıkaya, "Baktım saldırı tek taraflı da değil… Biri diyor ki, 'O dinsizle niye eser yaptın?'diğeri diyor ki, 'Hükümetin adamının eserini niye düzenledin?'Bu da önümüze net koyuyor ki ikisinin de ortak buluşma paydası, uzlaşıdan çıkıp, karşıtlık, nefret olmuş… Böyle zihniyette, sanatın toplumsallaşmasını nasıl sağlayacağız? Bizim sanatımız, ötekinin sanatı mı diyeceğiz? Sanata olan bağı ile tanıdığım bir dostumun attığı tweet beni bunları yazmaya itti. Diyor ki, 'Erkan Oğur’u bir asırlık misafirimiz sanmıştık…'Sevgili dostum, acaba hiçbir ideolojik bakış içinde olmadan bir eseri düzenledi diye gönül misafirliğinden etmek ayıp değil midir?" görüşünü savundu.

Sarıkaya, yazısında"Sorarım size Erkan Oğur ne yapmış… İbrahim Kalın’ın eserindeki şu dizesi herhalde durumu özetlemeye yeter: 'Bir gönül kırdım ah bilmeden/ Kurşunlar yağdı göklerden…' 'Hiç olmak' bu toplumsal mevsimlerde ideolojik yaşam sürenler için okunduğundaki gibidir… Derinliğini bilen için ise Yunus’tur, Pir Sultan’dır, Veysel’dir, Neşet’tir… Ya da Erkan Oğur’dur… Zordur…" ifadesini kullandı.

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