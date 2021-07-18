HaberTürk yazarı Sarıkaya: AK Parti’de bir şeyler farklılaşıyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 3 yıl uzatılması planlanan bazı OHAL düzenlemelerde sürenin bir yıla düşürülmesine ilişkin detayları yazdı.

"Aktarıldığına göre bu noktada başta AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün önemli katkısı olmuş…" diyen Sarıkaya şöyle devam etti:

"İhraçların yerine getirilebilmesi için yasalarda zaten gerekli düzenlemelerin yapıldığı, OHAL cümlesinin dahi tabanda ciddi tepkiye neden olduğu, eğer bir ihtiyaç olursa TBMM’de istediklerinde bir hafta içinde yeniden düzenleme yapabileceklerini belirtmişler, muhalefetin bu konudaki eleştirilerine atıf yapmışlar.

Cumhurbaşkanı gelen mesajlar karşısında bir daha değerlendirmiş ve sürenin bir yıla indirilmesinin uygun olacağına karar vermiş. Burada dikkat çeken AK Parti’de yeni bir şeylerin olmaya başlaması.

Çünkü yakın geçmişe kadar bir karar alınır ve yanlış da olsa yola devam edilir, öyle komisyondan, Genel Kurula geliş sürecinde ara değişikliğe gidilmesiyle çok sık karşılaşılmazdı.

Ancak son dönem hem kamuoyundan gelen tepkiler hem de milletvekilleri ve parti yönetimlerinden giden mesajlara çok daha fazla dikkat edildiği görülüyor. Eskiden olduğu gibi, “yasa bir çıksın sonrasına bakarız” yaklaşımı gösterilmiyor.

Daha önemlisi yanlış olduğunu savunanlar da geçmişte olduğu gibi, “ben söyleyeceğimi söyledim, siz bilirsiniz” diye geriye çekilmiyor.

Bunun kendisi açısından da ileride ciddi sorun teşkil edeceğini gördüğü için ısrarını devam ettiriyor ve sonuç da alıyor.

AK Parti’de bir şeyler farklılaşıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Erzurum'daki şu cümlesi de gelinen noktayı özetliyor: 'AK Parti, Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa, sebebi istişareye açık olmasıdır...'

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - OHAL düzenlemelerinin uzatılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı