HaberTürk yazarı Sarıkaya: 50+1 tartışmasının hayat bulmasının olabilirliği görünmüyor…
Geçen hafta Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 50+1 sisteminden rahatsız olduğunu anlatmıştı
16 Kasım 2021 08:39
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimi için şart olan 50+1 sisteminden hoşnut olmadığını dile getirmesinin ardından başlayan tartışmaları yazdı.
Sarıkaya, "Peki bu düzenleme yapılabilir mi? Hemen belirteyim olanağı yok… Çünkü değişebilmesi için öncelikle Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun için de bırakın partileri, ittifakların en azından referandumlu çözüm için gerekli 360 sandalyesi yok…
Ayrıca AK Parti ve MHP dışındaki bütün partiler parlamenter sistem üzerinde uzlaşmış durumda. Buna MHP’nin başkanlık sistemi ve yüzde 50+1’in devam etmesi gerektiğine ilişkin duruşunu da eklemek gerekir. AK Parti içinden gelen sistemin özünün yüzde 50+1’e dayalı olduğuna ilişkin görüşleri de bir kenara bırakmamak lazım. Dolayısıyla bugünkü tartışmanın hayat bulmasının olabilirliği görünmüyor… Bugünden yarına da bir sonuç alma olanağı yok…" ifadelerini kullandı.