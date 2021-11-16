Kulis: MHP, 50+1 konusunda AKP ile aynı düşünmüyor

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin, Cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 sistemi konusunda AKP'den farklı düşündüğü, bunun gerekli olduğunu savunduğu belirtildi.

Siyasette, Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 50+1 sisteminden hoşnut olmadığını anlatmasının ardından "yüzde 50+1" tartışması başladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye göre “yüzde 50+1, temsilde adaletin sağlanması için gerekli”. Halkın yarısından fazla oy alan bir cumhurbaşkanının “güçlü bir temsil sağladığı” ileri sürülürken “bu sistemin koalisyonları bitirdiği” savunuluyor.

AKP’lilerin, “artan döviz kurları karşısında ortaya çıkan ekonomik yükümlülük gibi nedenlerle partinin sahada oy kaybetmeye başladığı, muhalefetin giderek güçlendiği ve seçimlerin ikinci tura kalabileceği endişesiyle, yüzde 50+1’i yeniden gündeme getirdiği” dile getiriliyor.

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