AKP’li Aydemir’den 50+1 eleştirisi: Suni birtakım ittifakların önünü açıyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 şartını eleştirdi. Aydemir, "50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İyi Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler" diye konuştu.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum" dedi ve ittifakların "kaybettirme amaçlı" yapıldığı söyledi. Aydemir, "Millet İttifakı'na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikâr" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu önce Erdoğan'dan özür dilesin"

Konuşmasında, Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik eden Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme yolculuğu" açıklamasına da tepki gösterdi. Aydemir "Helalleşme, önce kürsüye çıkıp her gün iftira ettiklerinize, yalan söylediklerinize, töhmet altında bıraktıklarınıza 'Bizi bağışlayın, bunları yaptık ama hakkınızı helal edin' demekle başlar bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli ve helalliğe oradan başlamalı" dedi.

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