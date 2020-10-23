HaberTürk yazarı Par'dan Yeni Akit'e tepki: Bir 'paçavra'da gazeteci Bekir Coşkun’un vefatının ardından kaleme alınan yazı tek kelimeyle rezillikti

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol'un yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un ardından kaleme aldığı Millete “g.t kılı” diyen Bekir’e pamuğu tıkadılar" başlıklı yazısına tepki gösterdi.

Par, "İnanç ve hoşgörüden bahsetmişken dün bir 'paçavra'da gazeteci Bekir Coşkun’un vefatının ardından kaleme alınan yazı tek kelimeyle rezillikti. Bir insanın siyasi görüşlerine katılmayabilirsiniz. O da sizin inançlarınızı paylaşmayabilir. Bu konularda hiç hoşunuza gitmeyen yazılar kaleme almış olabilir. Varsa bir itirazınız hayattayken yüzüne söylersiniz." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Ölümünün ardından eleştirecekseniz, onun da bir adabı üslubu olur. Vefat etmiş birinin arkasından böyle pespaye hakaretler etmeniz, kin ve nefret kusmanız, üstelik bir de bunu inancınız uğruna yaptığınızı söylemeniz son derece mide bulandırıcı. 'Müslüman'ım' diyorsanız önce dinimizin vakarına uygun davranın. Şu halinizle 'Gazeteciyim' demeniz zaten mümkün değil…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Yeni Akit nefrette sınır tanımadı; Bekir Coşkun’a büyük ayıp!