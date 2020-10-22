Yeni Akit nefrette sınır tanımadı; Bekir Coşkun’a büyük ayıp!

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol,"Millete “g.t kılı” diyen Bekir’e pamuğu tıkadılar" başlıklı yazısında yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'u hedef aldı.

Bolbol "Hayatı boyunca hep ezan ve sela düşmanlığı yaptı. Ama kaderin cilvesine bakın ki, son yolculuğuna ezan ve sela ile uğurlandı. Gördünüz, 28 Eylül 2016 tarihli Sözcü’de 'İmamları görünce kaçasım geliyor' diye yazan Bekir Coşkun, ne kadar çabalasa da en nihayetinde bir imamın eline düştü. Halbuki ona göre 'son derece gereksiz' bir görev ifa ediyordu imamlar." ifadesini kullandı.

Bolbol tepki çeken yazısında şunları kaydetti:

"Bir defasında, 'Yıllardır bana ‘Ölünce musalla taşına uzandığında nasılsa bir imamın eline düşeceksin…’ diye notlar atılıyor' itirafında bulunan Bekir, sanki hiç musalla taşına uzanmayacakmış gibi bir ömür tüketti. İslam düşmanlığıyla doğup, İslam düşmanlığıyla öldü yani sizin anlayacağınız. O, Mustafa Kemal’e peygamber, Nutuk’a kutsal kitap, Anıtkabir’e Kâbe muamelesi yapıp kendi “din”ini doyasıya yaşadı, ama bu toplumun kâhir ekseriyetinin dini olan İslam’a sürekli dil uzattı. Okullarda imam yetişmesini “çağdaş eğitimin canını almak” şeklinde tanımlarken, nedense kendi canının hiç alınmayacağı yanılgısına kapıldı.

Malum, kendisine 'İslam’a ve Müslümanlara niçin hakaret ediyorsun? Yaptığın gazetecilik falan değil, tetikçilik' eleştirileri getirilmesini de hiç mi hiç umursamadı Bekir Coşkun. O, maşeri vicdana hep kulak tıkadı. Elbette bu kulak tıkamalar, gassalın kendisine pamuğu tıkamasına engel olamadı."

Medya Ombudsmanı Bildirici: Bu ne insanlık, ne de gazetecilik

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Akit gazetesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bildirici, "Bu ne insanlık, ne de gazetecilik. Bakalım bu ülkenin muktedirleri Yeni Akit’in Bekir Coşkun’a yaptığı bu terbiyesizliği, bu izansızlığı nasıl karşılayacak? Yazık bu güzelim ülkeye.." düşüncesini dile getirdi.