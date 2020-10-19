HaberTürk yazarı Par’dan Denizli Valisi’ne: Sen devletin değil azarlamaya cüret ettiğin o vatandaşın memurusun!

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, döner ustasıyla yaşadığı diyalog sonrası tepki çeken ve özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e eleştirdi. Par, "Sen devletin değil azarlamaya cüret ettiğin o vatandaşın memurusun!" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Hani bazen 'Twitter mahkemelerin yerini aldı' falan diye şikâyet ediyoruz ya, sosyal medya olmasaydı, bu tepkiler gösterilmeseydi ne Vali Atik özür dileyecekti ne de o işletme mühürlenmekten kurtulacaktı. Ve bu kibir, bu 'Ben devletim, siz kimsiniz?' havası sürüp gidecekti… Çünkü rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu’nun dediği gibi bu ülkede 'Ben devletin memuruyum' diye kasılmak ayrı bir hastalıktır." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi.

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