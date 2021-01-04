HaberTürk yazarı Par’dan CNN Türk’e: İyisi mi siz canlı yayında vatandaşa mikrofon uzatmayın

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CNN Türk muhabirinin canlı yayında röportaj yaptığı fırıncının zamlardan şikâyet edince mikrofonu çekmesine ilişkin olarak, “İyisi mi siz canlı yayında vatandaşa mikrofon uzatmayın” yorumunu yaptı.

Par yazısında, “İstanbul’da bir fırına giren ve işletme sahibine 'İşler nasıl gidiyor?' diye soran CNN Türk muhabiri, fırıncı fiyatların artmasından yakınınca mikrofonu geri çekmiş. Normal şartlarda hiç dikkat çekmeyecek bu yayın, muhabirin paniği yüzünden dün sosyal medyada en çok tepki çeken haberler arasına girdi. Belki o anda muhabir arkadaşımızın kulağına son sayıyorlardır, kötü niyeti yoktur diyeceğim ama canlı yayında bunun nasıl algılanacağını rejideki editör de hesap edemedi mi?" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Kaldı ki adam ilk önce İBB’ye bağlı Halk Ekmek’ten yakınıyor. Mesele iktidarı eleştirmemekse uyanıklık edip olayı köpürtme şansı bile varmış ama zamlar arkadan gelince eli ayağına dolaşmış belli ki! Millet dertli, söyleyeceklerini baş tacı edemeyecekseniz siz en iyisi canlı yayındayken kimseye mikrofon uzatmayın…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını dinlemeden mikrofonu geri çekti