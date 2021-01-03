CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını dinlemeden mikrofonu geri çekti

Fırıncıya "İşler iyi değil mi?" diye soran muhabir, fırıncının “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla halkımızdan şunu bekliyoruz, vatandaşımızdan, devletimizden şunu bekliyoruz…” sözlerinin ardından mikrofonu geri çekerek “Teşekkürler” dedi.

Muhabirin fırıncının sözünü tamamlamadan mikrofonu çekmesi, sosyal medyada vatandaşlar tarafından eleştirildi.

Özür diledi

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, söz konusu röportajla ilgili yayımladığı açıklama metninde özür diledi ve mikrofonu esnafın dedikleri nedeniyle kesmediğini belirtti. Olayın canlı yayın süresini aştığını düşündüğü için yaşandığını ifade eden Topçu, gündemdeki hareketinde tecrübesizliğinin payı da olduğunu vurguladı.

Topçu'nun açıklamasının tam metni şöyle;