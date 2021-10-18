HaberTürk yazarı Par: Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri bu araştırmayı çerçeveletip duvarlarına assınlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı Millet İttifakı iktidarında dindarlık ve ayrımcılık konulu anketin sonuçlarına dikkat çekerek, "Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine tavsiyem bu araştırmayı çerçeveletip duvarlarına assınlar ve tehditkâr-rövanşist çıkışlar yapmadan önce dönüp dönüp baksınlar" dedi.

Par, ankette "CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı iktidara gelirse sizce dindarlar baskı görür mü?" sorusuna, AKP seçmeninin yüzde 70’inin, MHP seçmenin yüzde 53’ünün "Evet" yanıtını verdiğini hatırlattı.

"CHP ve İYİ Parti iktidara gelirse ayrımcılığa uğrayacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da AKP tabanının yüzde 73’ünün, MHP tabanının yüzde 55’inin "Evet" dediğine dikkat çeken Par şöyle devam etti:

"Sencar, bu sonuçlardan hareketle 'Öfkeli ve rövanşist muhalifler' diye tanımladığı kesime önemli bir uyarıda bulunuyor.

'Yüzde 20-22 civarındaki kararsızların yaklaşık yüzde 46’sı AK Parti ve MHP’den geliyor. Kararsız kitlenin muhalefete gitmemesinin iki önemli sebebi var:

'Bir; muhalefeti yeterli bulmuyorlar. İki; kendilerinden hesap sorulabileceği endişesi taşıyorlar. Bu endişe nedeniyle geri dönebilirler. Öfkeli muhalifler bu durumu gözden kaçırıyorlar. Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır' diyor.

Sencar’ın tespitlerine sonuna kadar katılıyorum.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine tavsiyem bu araştırmayı çerçeveletip duvarlarına assınlar ve tehditkâr-rövanşist çıkışlar yapmadan önce dönüp dönüp baksınlar."

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TIKLAYIN - Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 70'i, Millet İttifakı seçimi kazanırsa yaşam tarzının tehdit altında olacağını düşünüyor