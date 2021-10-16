Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 70'i, Millet İttifakı seçimi kazanırsa yaşam tarzının tehdit altında olacağını düşünüyor

Metropoll'ün anketine göre; seçmenin yüzde 36'sı, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı seçimi kazanırsa yaşam biçiminin tehdit altında olacağını düşünüyor. Bu oran AKP'li tabanda yüzde 69 iken, MHP'li tabanda ise yüzde 50.

Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yapığı Türkiye'nin Nabzı anketinde, yaşam biçimleri konusu da ele alındı. Seçmene, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa yaşam biçiminizin tehdit altında olacağını düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

Yüzde 36,3'lük kesim etkileneceğini düşünürken, yüzde 56,2'lik kesim ise yaşam tarzının etkileneceğini düşünmediğini söyledi.

Öte yandan parti tabanlarına göre incelendiğinde ise, AKP'nin yüzde 69,2'si, MHP'nin de yüzde 50,4'ü, "yaşam tarzımın tehdit altında olacağını düşünüyorum" dedi.