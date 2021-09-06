HaberTürk yazarı: Ortada Erdoğan’ı seven AK Parti seçmeninin kızacağı bir durum yok; aksine Erdoğan'ın ‘tatlı-sert muhafazakar baba’ figürüyle uyumlu bu davranışlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize'de çocuklardan biriyle konuşmak için kafasına vurduğu anlara ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’deki kurdele kesme merasimi sırasında çocuklarla kurduğu iletişim dün sosyal medyada epeyce mevzu oldu. Saçının bir kısmını uzatıp tepesinde toplayan bir çocuğa 'Ulan oğlum ne bu hal? Allah iyiliğini versin. Geç şuraya!' demesini ve kurdeleyi erken kesen minik bir çocuğun kafasına tık tık vurarak çocuğu da gülümseten bir uyarıda bulunmasını yadırgayanlar oldu.

Oysa ortada Rizelilerin ya da genel anlamda Erdoğan’ı seven AK Parti seçmeninin kızacağı bir durum yok. Aksine Erdoğan’ın ‘tatlı-sert muhafazakar baba’ figürüyle uyumlu bu davranışlar. Hatta örtülü bir şefkat de içeriyor. Pedagojik açıdan yanlış mıdır değil midir fikrim yok ama oradaki halkın şaşırdığını ya da çocukların alındığını zannetmiyorum" yorumunu yaptı.

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TIKLAYIN - Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuştu!