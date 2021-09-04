Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuştu!

Rize’de Salarha Tüneli açılışı için çocuklarla poz veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklardan biriyle konuşmak için kafasına vurduğu an sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçilirken, törene çocuklar da katıldı.

Erdoğan hemen önünde bulunan ve kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurdu. Erdoğan fotoğrafa girmek için yanına gelen başka bir çocuğun ise saç kesimini beğenmeyerek, "Ulan oğlum bu ne hal? Vallaha iyiliğine vermem, geç şuraya, geç şuraya" diyerek uzaklaştırdı.

Erdoğan'ın çocuklara davranışları sosyal medyada gündem oldu.