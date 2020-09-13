HaberTürk yazarı Karaca: Konu zehirli tarikatlar ise panzehir imam hatiplerdir

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, ekonomist Erol Mütercimler’in imam hatip mezunlarına yönelik sözlerini köşesinde değerlendirdi. Karaca," Ama Mütercimler’in de içinde olduğu o İslamofobik dar çevrede algıdan daha fazlası var. Onlara göre kadın cinayetlerini İslamcılar işliyor, çocuk tacizini Müslümanlar yapıyor, Kurtuluş Savaşı'na da zaten dindarlar karşı çıkmıştı" düşüncesini dile getirdi.

Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu hatırlatan Karaca, "Konu zehirli tarikatlar ise panzehir imam hatiplerdir" görüşünü savundu.

Karaca yazısında şunları kaydetti:

Ben İmam Hatip mezunuyum. Ama şu da var: Her okulu İmam Hatip’e çevirme, İmam Hatip’li olmayı bir dayatmaya dönüştürme, İmam Hatipliliği bir üstünlük bir meziyetmiş gibi gösterme trendi başladığından beri İmam Hatip’lilik güzellemesi yapmaya mesafeli duran bir İmam Hatipliyim.

Ben İmam Hatip mezunuyum. Ama şu da var: Her okulu İmam Hatip’e çevirme, İmam Hatip’li olmayı bir dayatmaya dönüştürme, İmam Hatipliliği bir üstünlük bir meziyetmiş gibi gösterme trendi başladığından beri İmam Hatip’lilik güzellemesi yapmaya mesafeli duran bir İmam Hatipliyim.

İmam Hatip’lilerden de suç işleyen çıkabilir, sahtekar olanlar çıkabilir. Hatta ateist İmam Hatip mezunları bile var.

Ama konu ‘sahte şeyh’ ‘sapkın din tüccarı’ ‘Mürşid kılıklı soytarı’ gibi konular ise orada durun bir zahmet. Çünkü İmam Hatipler bu konuda en son suçlanabilecek yerlerdir. Değil bir ithamı hak etmek, son günlerde tartışılan tacizci şeyhin rezillikleri bağlamında konuşacak isek eğer, İmam Hatip’lerin oynadığı ‘panzehir’ rolünün altını çizmek gerekir.

Çünkü bu okullarda yetişenler ‘Allah korkusu’ mefhumundan ‘kul hakkı’ kavramından bihaber olmaz.

Çünkü bu okullarda okuyanlar itikatta Maturidi olduğumuzu bilen öğrenciler yetiştirir. Maturidilik demek ‘özgür irade’ demektir. Çünkü bu okullarda yetişen insanlar İslam’ın en ayırıcı konu başlıklarından biri olan ‘şirk’ konusunda az çok bilgi sahibidir. İslam’dan önce ‘şirk’ kavramını bu kadar mesele eden başka bir din yoktur ve Kur’an, putperestlik üzerinden aslında Allah’a varmak için aracı olduğu iddiasıyla ortaya çıkan ‘elimi öpün, ayağımın suyunu için, cennete girin’ci zevata savaş açar. İmam Hatip’li bu serencamı bilir, dolayısıyla şeyh kılıklı soytarılara elinde tuzlukla koşturmaz. Çünkü bu okullarda yetişen insanlar ‘bakın ben hadisleri ezberden okuyorum, demek ki mübarek biriyim, o yüzden dediklerimi yapın” diyene aklını / kalbini kaptırmaz,. ‘Sahih mi o hadis?’ diye sorar, ‘râvi zinciri’ nedir, ‘sîka ravi’ kimdir bilir.

Çünkü bu okullarda yetişenler Allah’ın adını anarak edindiği meşruiyeti Allah’ın hükümlerini geçersiz kılmak için kullananları ayırt edebilir. Çünkü en başta o hükümler nelerdir, dinin şeriatı hangi kalemlerden oluşmaktadır, onu bilir.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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