HaberTürk yazarı: Güvenlik Soruşturması teklifi “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçtik, olmazsa kararname ve yönetmelikle gideriz” diyen iktidara önemli mesaj verdi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Güvenlik Soruşturması teklifi 'Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçtik, olmazsa kararname ve yönetmelikle gideriz' diyen iktidar tarafına önemli mesaj verdi" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "TBMM’de iki gündür yaşananlar iktidara ve muhalefete önemli mesajlar verdi. Meclis’te iki gündür sıkı tartışmalara neden olan, eski milletvekillerinin, 'seçimden sonra ilk kez kendimizi bulduk' dediği Güvenlik Soruşturması Kanunu’nun içeriğine girecek değilim… Üzerinde duracağım kanunun görüşülmesi sırasında ortaya çıkan durum ve bunun ileriye dönük mesajı… Öncelikle 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik, olmazsa kararname ve yönetmelikle gideriz' diyen iktidar tarafına önemli mesaj verdi. TBMM’de bulunmadığı sırada bir kanunun nasıl iptal edilebileceğini gösterdi. Geçmişte Kültür Bakanlığı bütçesinin ANAP döneminde nasıl bir çırpıda iptal edilebildiğini yeniden akıllara getirdi. Çünkü kanun görüşüldüğü sırada herkes kabul ediyor ki salonda bulunan AK Partili milletvekili sayısı 10-15 kadardı. Meclis’e gelip, Genel Kurul salonunda bizzat getirdikleri kanunun görüşülmesini önemsememenin getirdiği yükü bir anda omuzlarında hissetmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulu'nda geçtiğimiz akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.

Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop Meclis Başkanlık Divanı’nı toplama kararı verdi.

"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi" salı günü yeniden görüşülecek.

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