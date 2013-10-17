Haber-Sen: TRT cadı avı yerine işine odaklanmalı!

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Gezi direnişine destek veren çalışanların soruşturulmasının bir sindirme ve yıldırma operasyonu" olduğu belirtildi. TRT yönetiminin, konuya ilişkin "Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları bulunmaktadır" değerlendirmesini hatırlatan sendika, "'Hamile kadınların sokağa çıkması ahlaksızlık' diyen Ömer Tuğrul İnançer'e ödenen para içinde hakarete uğrayan kadınların vergileri yok mudur?” diye sordu.

Açıklamada, Emniyet'ten transfer edilen ve Genel Müdür maaşıyla korumalık yapan personele dikkat çekilerek, 'TRT yönetiminin kendi işine bakması gerektiği' vurgulandı.

Haber-Sen'in yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

'Hükümet'e başkaldırı, TRT'yi ilgilendirmez'

Gezi olaylarına destek veren TRT çalışanlarına karsı başlatılan soruşturma, bir sindirme ve yıldırma operasyonudur. Zira bu soruşturmanın, kurumda yürütülen hizmetlerle hiçbir iliksisi bulunmamakta ve TRT yönetimini ilgilendirmemektedir.

TRT yönetimi, yaptığı açıklama ile bu hukuksuz soruşturmaları savunmaktadır.

Oysa Gezi Parkı protestosuyla başlayan ve Haziran ayı boyunca tüm yurda yayılan bu olaylar, TRT yönetimine karşı değil Hükümet uygulamalarına karşı bir itiraz ve başkaldırıdır.

'TRT, soruşturmayla bayram harçlığı kazandı'

Her fırsatta Kurumun Anayasal özerkliğinden bahseden TRT yönetimi kendisine görev çıkarmış, açtığı bu soruşturmalarla hükümet uygulamalarının savunuculuğunu üstlenmiş ve böylece de dolgun bir bayram harçlığını hak etmiştir.

'Çifte standart'

TRT yönetimi, Hükümete karsı değil halkımıza karsı sorumlu olduğunu unutmamalı ve bu hukuksuz soruşturmaları derhal durdurmalıdır.

Yaptığı açıklamada hakkında soruşturma açılanların “Yayın yoluyla hakaret” suçunu islediğini iddia eden TRT yönetimi, öncelikle TRT ekranlarından yapılan hakaretlere engel olmalıdır.

Kadınlara hakareti alışkanlık haline getiren Ömer Tuğrul Inançer için “TRT’yi değil kendisini bağlar” diyen TRT yönetiminin, konu Gezi olayları olunca nasıl bir çifte standart uyguladığı kamuoyunun dikkatinden kaçmamalıdır.

Genel Müdür maaşı alan koruma

Yine yaptığı açıklamada “Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları bulunmaktadır” diyen TRT yönetimine sormak gerekir:

• TRT’nin Ömer Tuğrul Inançer’e ödediği paranın içinde hakarete uğrayan kadınların vergileri yok mudur?

• Peki ya, Emniyet Müdürlüğünden TRT’ye transfer ettiğiniz hemşeriniz (önce TRT-HD kanalında “Müdür” yapılmıştır, simdi de ayni masla Genel Müdür koruması olarak çalışmaktadır) Ahmet Yavuz Darçın’a ödenen dolgun maaş kimlerin vergisiyle ödenmektedir?

Dolayısıyla TRT kendi isine odaklanmalı ve kamu hizmeti yayıncılığı olarak tarif ettiğimiz “eşit, dürüst ve objektif” yayıncılık anlayışıyla halka karsı sorumluluğunu yerine getirmelidir.

HABER-SEN

MERKEZ YONETİM KURULU