TRT'den 'Gezi kıyımı' açıklaması

TRT Genel Müdürlüğü, Gezi olaylarına destek verdikleri için haklarında soruşturma başlatılan personeliyle ilgili 'TRT'de Gezi Kıyımı' haberine cevap vererek "Fikrini açıklayan değil fikri açıklama adı altında suç işleyen 15 personele soruşturma açılmıştır" dedi.

TRT Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı odaklı olaylarda, fikri açıklama adı altında suç işleyen 15 personel hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek, kamu çalışanının yayın yoluyla hakaret, provokasyon yapamayacağı, şiddeti özendiremeyeceği, kanuni sorumluluklarının bulunduğunu bildirdi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TRT'de Gezi kıyımı" başlıklı haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Gezi Parkı odaklı olaylarda, yüzlerce TRT çalışanının sosyal medya aracılığıyla fikrini açıkladığı vurgulanan açıklamada, "TRT, fikrini açıklayanı değil fikri açıklama adı altında suç işleyen 15 personeline soruşturma açmıştır" bilgisi verildi.

Yüksek Disiplin Kurulu ve Teftiş Kurulu soruşturmalarının sürmesine rağmen bazı haberlerde, "kesin kararların açıklandığı" şeklinde değerlendirmelerin yapıldığına dikkat çekilerek, "Soruşturma konusu olan personelimizin sosyal medyada yazdıkları hakaret, provokasyon ve şiddet içermektedir. Sosyal medyada yazılanları, kendi basın kuruluşunda yayınlayabilecek yayıncı varsa biz soruşturma gerekçemizi bir kez daha sorgulayalım" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Kamu çalışanının kanuni sorumlulukları vardır. Yayın yoluyla hakaret, provokasyon, şiddete özendirme yapamaz. Hem kamu çalışanı olmak isteyip hem de sınırsız sorumsuzluk istemek bir tezattır. Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları bulunmaktadır. TRT olarak her fikre saygılıyız ancak kanun sınırlarını zorlayan eylemler için tedbir almamız da bizim kamu zorunluluğumuzdur."