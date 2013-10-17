T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TRT 'Gezi' soruşturmasını doğruladı

TRT, 15 personeli hakkında Gezi direnişinde sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması ile iligli basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı

17 Ekim 2013 15:50

TRT Gezi direnişi sebebiyle 15 çalışanına soruşturma açtığı haberlerini doğrulayarak "fikrini açıklayan değil fikri açıklama adı altında suç işleyen" personeline soruşturma başlattığını belirtti.

TRT, 15 personeli hakkında Gezi direnişinde sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması ile iligli basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Haber sitelerinde yer alan bilgiye göre TRT açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma konusu olan personelimizin sosyal medyada yazdıkları hakaret, provokasyon ve şiddet içermektedir. Sosyal medyada yazılanları, kendi basın kuruluşunda yayınlayabilecek yayıncı varsa biz soruşturma gerekçemizi bir kez daha sorgulayalım.

"Kamu çalışanının kanuni sorumlulukları vardır. Yayın yoluyla hakaret, provokasyon, şiddete özendirme yapamaz. Hem kamu çalışanı olmak isteyip hem de sınırsız sorumsuzluk istemek bir tezattır. Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları bulunmaktadır. TRT olarak her fikre saygılıyız ancak kanun sınırlarını zorlayan eylemler için tedbir almamız da bizim kamu zorunluluğumuzdur."

 

Ne olmuştu?

 

TRT, Gezi direnişi sürecinde sosyal medya üzerinden eylemlere destek veren çalışanlarından 'sözleşmenin feshini gerektiren fiilleri işlediklerini' iddia ederek savunmalarını istemişti. Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre; çalışanlarının sosyal medya hesaplarını inceleyen TRT, 15 personeline gönderdiği tebligatta Gezi direnişi sırasında atılan tweet'ler örnek gösterildi ve yasadışı sokak gösterilerinde yönlendirmede bulundukları iddia edildi.

 

ETİKETLER

trtgezi soruşturmasıaçıklamadoğrulamapersonel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24