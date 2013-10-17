TRT 'Gezi' soruşturmasını doğruladı

TRT Gezi direnişi sebebiyle 15 çalışanına soruşturma açtığı haberlerini doğrulayarak "fikrini açıklayan değil fikri açıklama adı altında suç işleyen" personeline soruşturma başlattığını belirtti.

TRT, 15 personeli hakkında Gezi direnişinde sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılması ile iligli basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Haber sitelerinde yer alan bilgiye göre TRT açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma konusu olan personelimizin sosyal medyada yazdıkları hakaret, provokasyon ve şiddet içermektedir. Sosyal medyada yazılanları, kendi basın kuruluşunda yayınlayabilecek yayıncı varsa biz soruşturma gerekçemizi bir kez daha sorgulayalım.

"Kamu çalışanının kanuni sorumlulukları vardır. Yayın yoluyla hakaret, provokasyon, şiddete özendirme yapamaz. Hem kamu çalışanı olmak isteyip hem de sınırsız sorumsuzluk istemek bir tezattır. Milletin vergisiyle maaş alanların kamu kurallarına karşı ayrıca sorumlulukları bulunmaktadır. TRT olarak her fikre saygılıyız ancak kanun sınırlarını zorlayan eylemler için tedbir almamız da bizim kamu zorunluluğumuzdur."

Ne olmuştu?

TRT, Gezi direnişi sürecinde sosyal medya üzerinden eylemlere destek veren çalışanlarından 'sözleşmenin feshini gerektiren fiilleri işlediklerini' iddia ederek savunmalarını istemişti. Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre; çalışanlarının sosyal medya hesaplarını inceleyen TRT, 15 personeline gönderdiği tebligatta Gezi direnişi sırasında atılan tweet'ler örnek gösterildi ve yasadışı sokak gösterilerinde yönlendirmede bulundukları iddia edildi.