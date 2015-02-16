GYİAD Başkanı Toprak: Türkiye oto vergisinde dünya lideri

Genç Yönetici İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Burcu Akdarı Toprak, ABD ile Avrupa Birliği arasında devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin (TTIP) Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Toprak, Türkiye’nin bu anlaşmanın dışında kalması durumunda, yılda 20 milyar doları bulan dış ticaret kaybına uğrayacağı uyarısı yaptı.

Dünyada en fazla otomotiv vergisi ödeyen ülke olduğumuzun altını çizen Toprak, vergilerin artmak yerine düşmesi gerektiğini bunun da otomobil fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

'İhracatçı avantaj kaybedecek'

Bugün TV’de yayınlanan Üç Nokta programına katılan Burcu Akdarı Toprak, “Bizim AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız var. TTIP gerçekleşirse Amerikan malları bize gümrüksüz gelecek, biz onlara gümrüklü satacağız. İhracatçılarımız rakiplerine kıyasla dezavantajlı duruma düşecekler. Ciddi maliyetler olacak. Bu anlaşmada masada olmanın yolunu bir şekilde bulmamız gerekiyor. GYİAD olarak bu konu üzerine çalışıyoruz” dedi.

Girişimcilik okulda başlar

GYİAD’ın üzerinde durduğu konulardan biri de girişimcilik. Türkiye’de genç girişimciliği özendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan GYİAD akademi, üniversitelerle işbirliği yaparak gençleri daha okul yıllarında iş hayatına hazırlıyor. Girişimciliğin daha okul döneminde başlaması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Toprak, “Üniversite ile iş hayatı arasında dağlar kadar fark var. GYİAD olarak aradaki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. 7 üniversiteye yakın kurduğumuz akademi sayesinde üyelerimiz bu öğrencileri girişimciliğin esasları, tehlikeleri, avantajları ve işletme planı nasıl yazılır konusuna kadar anlatıyor. Bu amaçla derslere katılıyor. Bizim ülke olarak okullara girişimcilik derslerini sokmamız gerekiyor” dedi.

'Otomotive en fazla vergi ödeyen ülkeyiz'

Burcu Akdarı, iş hayatında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin de yönetim kurulu üyesi. Türkiye’de otomobil sektörünü de değerlendiren Toprak, son dönemde otomobil sektöründe vergilerin artacağı ve bunun da fiyatları artıracağı söylentisinden dolayı satışların canlandığını söyledi. Dünyada en fazla otomotiv vergisi ödeyen ülke olduğumuzun altını çizen Toprak, vergilerin artmak yerine düşmesi gerektiğini bunun da otomobil fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.