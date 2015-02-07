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Ekonomi

Bakanlar Kurulu, İsrail'i ithalatta yüzde 25'lik ek vergiden muaf tuttu

İnşaat malzemesinden hırdavata ithal edilen 130 ürüne yüzde 25 ek vergi getirildi

07 Şubat 2015 20:00

Bakanlar Kurulu, inşaat malzemelerinden hırdavata, manikür-pedikür malzemeleri ve törpülerden küçük mutfak aletleri ve kırtasiyeye kadar birçok ürünün ithalatına yüzde 25 ek vergi getirdi.

Milli Gazete'nin haberine göre; inşaat malzemesinden hırdavata ithal edilen 130 ürüne yüzde 25 ek vergi getirilirken, AB üyesi ülkelerin yanı sıra İsrail de ek vergiden muaf tutuldu. Muafiyet listesinde Batı Şeria ve Gazze yani Filistin de yer almasına karşın, bu işten kârlı çıkacak olan, Türkiye’ye Filistin’in 1000 katı kadar ihracat yapan İsrail olacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan kararda, “Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan ‘Diğer Ülkeler’ sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz” denildi.

 

Ek vergi alınmayacak ülkeler

 

Karar ekinde verilen yaklaşık 130 ürünün ithalatında, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney kore, ve Morityus ek vergiden muaf tutuldu. Bu ülkeler dışındaki tüm ülkelerden, tüm ürünler için yüzde 25 ek vergi alınması kararlaştırıldı.

 

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