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Politika

'Diyarbakır'da PKK'ya vergi vermeden ev ve araç alım satımı yapılamıyor'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezai İncesu, PKK'nın para bastırdığını ve alışverişlerde bu paranın kullanılmasını istediğini iddia etti

04 Ocak 2015 20:03

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Sezai İncesu, PKK'nın para bastırdığını ve Diyarbakır'da ev alıp satarken PKK'ya emlak vergisi ödendiğini öne sürdü.

Mersin'in Anamur İlçesi kongresine katılan Sezai İncesu, divan başkanlığını yaptığı kongredeki konuşmasında AKP'yi eleştirdi.

DHA'nın haberine göre, Güneydoğu'da yaşanan olaylara da değinen SP Genel Başkan Yardımcısı Sezai İncesu şöyle devam etti: "Diyarbakır'da artık PKK'ya emlak vergisi vermeden ev alıp satamıyorsunuz bu memlekette. Bakın mesele asgari ücret değil. Diyarbakır'da PKK'ya vergi vermeden araç alım satımı yapamıyorsunuz bu memlekette. İşin daha da vahimi PKK bu ülkede para bastırdı ve 'Alışverişinizi bu para ile yapacaksınız' diyor."

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Menderes Bora tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

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