'Vergi bizim, güç bizim, saray onların, bu işte bir yanlışlık var'

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Kocaeli il kongresinde yaptığı konuşmada, 'bütün ezilenleri bir araya getirmeyi başarmış bir parti olarak iktidara yürüdüklerini' dile getirdi.



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Kocaeli il kongresinde yaptığı konuşmada, kimlikler, inançlar ne kadar değerliyse alın terinin de o kadar kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

'Faşizme inat, ırkçılığa inat gerçek adaleti esas alacağız'

Demirtaş şöyle devam etti: "Bizler üretiyorsak bizler yöneteceğiz. Bizler çalışıyorsak karnımız doyacak. Bunların hepsi aynı çizgi etrafında buluşmak zorundadır. Kimliklerimiz, inançlarımız ne kadar değerliyse alın terimiz de o kadar kıymetli ve değerlidir. Hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Bu toprakları bize dar etmeye çalışanlara bu topraklarda bizi birbirimize düşman edip kırdırmaya çalışanlara inat, faşizme, ırkçılığa inat, gerçek adaleti esas alacağız. Önümüzdeki seçimin temel çizgisi budur. İlk defa HDP bütün ezilenleri bir araya getirmeyi başarmış bir parti olarak iktidara yürüyor. AKP'nin telaşı, AKP'nin paniği bundandır."

'Devlet v ergi, yetkiyi alıyor yetmiyor canımızı alıyor'

DHA'nın haberine göre, devletin kendilerine zulmettiğini söyleyen Demirtaş, "Devlet bize müdahele etmesin istiyoruz. Çünkü devletin böyle bir yetkisi gücü olamaz. Devletleri kuranlar halklar ve insanlardır. Biz devleti kurarken devletle aramızda bir sözleşme yaparız. Deriz ki 'Biz seni kuruyoruz ve sana yetki veriyoruz bizi yönet. Senin için vergide vereceğiz ama bize adil davranacaksın, ayrımcılık yapmayacaksın' sözleşmenin gereği budur. Devlet bizden yetki, vergi alır bize adil eşit hizmet eder. Şimdi ise kurduğumuz devlet sözleşmeye uymuyor. Vergi, yetkiyi alıyor yetmiyor canımızı alıyor sokaklarda meydanlarda bize hizmet etmesi gereken devlet bize zulmediyor. Sözleşmeyi bozan biz değiliz" dedi.

'Kamu düzenini bozan biz değil, sizsiniz'

Demirtaş, kamu düzenini kendilerinin bozmadığını ifade ederek, "İşte Davutoğlu ve Erdoğan sık sık kamu düzeni bozuldu diyorlar ya. Kamu düzenini bozan biz değiliz sizsiniz. Devlet olarak sözleşmeye ihanet eden sizsiniz. Biz o sözleşmeyi düzeltmeye geliyoruz. HDP bu yanlışı düzeltmek için yola çıktı. Kimliğimizle, inancımızla, özgürce korkmadan yaşamak istiyoruz. Bizden vergi alırken Kürtler vergi vermesin diyor musunuz? Yok alıyorsunuz. Aleviler, başörtülüler, kadınlar, işçiler vergi vermesin diyor musunuz. Kuruşu kuruşuna alıyorsunuz. Hem de fazlasıyla alıyorsunuz. Türkiye'de verginin yüzde 70'ini biz ödüyoruz. Ama Türkiye'nin gelirlerinin ve servetinin yüzde 60'ını yüzde 10'luk nufus yiyor. Biz bu adaletsizliği düzeltmeye geliyoruz" dedi.

'Güç bizim, saray onların'

HDP'nin vicdanlı bir parti olduğunu söyleyen Demirtaş, "Bizden vergi alırken ensemize tepemize çöküyorsunuz. Biz ana dilimizde bize eğitim ver dediğimizde bölücü terörist oluyoruz. Biz cemevinde ibadet etmek istiyoruz bizim inancımız onu gerektirir diyoruz bize sapkın diyorsunuz. Biz işçiyiz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz deyince sizin fıtratınızda yerin 300 metre altına gömülmek var deyip bizi madenlerde tarlalarda, bağda, bahçelerde ölüme mahkum ediyorsunuz. Vergi bizim, para bizim, güç bizim saray onların bu işte bir yanlışlık var. Bu işte bir yanlışlık var. HDP bunu düzeltmek için bir araya gelmiş vicdanlıların partisidir. Sadece Kürt, Türk değil, sadece Alevi, Sünni değil, sadece Kocaeli, İzmir, Hakkari'nin değil. 7'den 70'e ezilenlerin partisidir" diye konuştu.