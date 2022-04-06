"Güvercin", DSP ile krize neden olmuştu: Ayhan Bilgen'in partisi logosunu değiştiriyor

HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kurma çalışmalarını sürdüren Ayhan Bilgen, logoda güvercin olması sonrası DSP ile yaşanan krizin ardından logoyu değiştirmeye karar verdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Türkiye’nin Sesi Partisi, logoyla ilgili yeni bir çalışma yapma kararı aldı.

Bir ay içerisinde Büyük Kurultay’ı toplayacak olan parti, partinin logosunu bu kurultayda değiştirecek. Bu süreçte kurucular kurulu yeni logo için tartışmalar yapacak ve bir karar verecek.

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