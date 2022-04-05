Ayhan Bilgen'den DSP'ye "güvercin" yanıtı: Konuşarak çözelim

HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES Parti) kuran Ayhan Bilgen, partinin logosunda "güvercin" kullanılmasını, kendi logosuna çok benzediği gerekçesiyle yargıya taşıyan DSP'ye, "Konuşarak çözelim. Meramımızı anlatacak başka semboller buluruz" mesajı gönderdi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; Bilgen, DSP'ye şu mesajı gönderdi:

"Bizim bir partinin belki de özdeşleşmiş denecek sembolü üzerinden bir polemiğe girmeye niyetimiz yok. Biz zeytin dalının da başlı başına farklı anlamı olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen siyasi partiler arasında anlayışla çözülmesi lazım. Üzerimize düşen duyarlılığı göstereceğiz. Parti kurullarımızda yeniden tartışacağız. DSP'nin de kaygı duyacağı bir şey yok. Biz rozet, amblem fetişizmi içerisinde değiliz. Güvercin ve zeytin dalı barışı, bereketi sembolize ediyor. Biz bu ikisinin birbirini tamamladığını düşündüğümüz için bu iki sembolü tercih etmiştik. Hukuki sürece gerek olmayacak hassasiyeti gösteririz. Sonuçta Ecevit'le özdeşleşmiş bir siyasi hareket söz konusu. Bizim bilinçli bir tercihimiz söz konusu değil."

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