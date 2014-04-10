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Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na saldıran kişinin banka borcunu kim ödedi?

CHP'li Gürsel Tekin: 3 yıllık parlamento mensubu olmama rağmen o koridorları hâlâ ben kavrayamadım, ama hayatında ilk kez gelen farklı siyasi partilerin gruplarını, yemekhaneyi biliyor

10 Nisan 2014 19:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırı düzenleyen Orhan Övet’in saldırıdan önce banka borçlarının kapandığını öne sürerek, "Saldırganın Elmadağ Belediye Başkanı ile bağlantısı ne? Cebinde esrar alacak parası olmayan adamın 2 gün önce banka borçlarını kim ödedi?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı CNN TÜRK'te yayınlanan Karşı Gündem programında Aslı Aydıntaşbaş'a konuk oldu.

Gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te uğradığı yumruklu saldırı vardı. Tekin, "Saldırganın Elmadağ Belediye Başkanı ile bağlantısı ne? Cebinde esrar alacak parası olmayan adamın 2 gün önce banka borçlarını kim ödedi?" diye sordu.

 

MOBESE’ler incelendi mi?

 

Öte yandan Hürriyet’te yer alan habere göre, Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran şahsın basına yansıyan emniyetteki ifadesini, “Normal bir polisin sorması gereken ‘Bir gün önce Facebook sayfasına Deniz Gezmiş’in resmini niye koydun? Bu olaylardan bir gün önce ya da aynı gün kimlerle görüştün, kimlerle buluştun, buluştuğun insanlarla nerede oturdun?’ sorusu yok” sözleriyle eleştirdi.

Tekin’in diğer eleştirileri özetle şöyle:

* Şahsın parlamentoya gelirken telefonunu yanına almaması da dikkat çekici. Hayatında ilk kez gelmiş olduğu TBMM’de nerede duracağını çok iyi biliyor. En stratejik, en kritik BDP’nin grup toplantısının kapısında bekliyor, onların dağılışıyla bizim gelişimiz arasında eylemini gerçekleştiriyor.

* Ne diyor şahıs; ‘Altındağ Belediyesi’nin önünde indim.’ MOBESE sistemlerinde görürsünüz, doğru mudur, doğruysa yalnız mıdır, yanında kimlerin olduğunu çok net görürüz. Mobese sistemleri ve bu kameralar incelendi mi? İncelenirse bu şahısın ifade ettiği cümleler doğru mu değil mi? Bu saate kadar bunlar yapılabildi mi?

* 3 yıllık parlamento mensubu olmama rağmen o koridorları hâlâ ben kavrayamadım, ama hayatında ilk kez gelen farklı siyasi partilerin gruplarını, yemekhaneyi biliyor. Bu sıradan bir insanın olmadığını, profesyonel ve arkasında belli güçlerin olduğunu düşünüyoruz. Yanılmak istiyoruz ama sonuçlara baktığımızda yanılacak gibi değiliz. Aynı zamanda çok pratik bir şekilde polisin GBT’ye bakma şansı vardır, 26 ayrı olayda suç işlemiş birisinin parlamentoya kimliğini verirken GBT’ye bakılmamasını ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu da herkes bilmeli.

 

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