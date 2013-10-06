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Politika

Gürsel Tekin İstanbul için aday adaylığını açıkladı

Gürsel Tekin: Kurban bayramından hemen sonra İstanbul'un yeniden kurtuluşu için düğmeye basacağız, İstanbul sahipsiz değildir, çaresiz değildir

06 Ekim 2013 20:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin , İstanbul ’dan belediye başkanlığı için aday adayı olacağını söyledi. Tekin, “Sadece ben değil, benim dışımda 2 tane daha aday adayımız var” dedi.
 

'İstanbul'da CHP iktidarı sağlayacağız'

 
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin, belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili, “İnşallah tabii ki, bu düşüncemi ifade ettim. Önümüzdeki günlerde Ümraniye’de binlerce, milyonlarca kent mağdurlarıyla beraber -benim lobim yok bir Allah’ım var bir de İstanbul’daki mağdurlarım var- onlarla birlikte İstanbul’da bayramdan sonra inşallah start vereceğiz. Sadece ben değil benim dışımda 2 tane daha aday adayımız var. Onlarla omuz omuza CHP’nin İstanbul’da iktidarını sağlamak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 

'Gezi ruhu' vurgusu

 
CHP'lilerin yoğun katılım gösterdiği törene seçim otobüsü ile gelen Gürsel Tekin, partisinin Tuzla'daki ilçe başkanlığı önünde vatandaşları selamladı. Otobüsün üzerinde kısa bir konuşma yapan Tekin, 6 Ekim'in İstanbul'un kurtuluş yıldönümü olduğuna değinerek, partisine katılan vatandaşların önemli bir tercih yaptığını vurguladı. CHP'de siyaset yapmanın yurttaşlık görevi olduğunu belirten Tekin, "CHP'nin ve CHP'lilerin olduğu her yerde çare vardır. Kimse umutsuz olmasın. İstanbul sahipsiz değildir, çaresiz değildir. Gezi Ruhunu yaşatmak, yeşile, çevreye, demokrasiye sahip çıkmak için yola çıkacağız. Kurban bayramından hemen sonra İstanbul'un yeniden kurtuluşu için düğmeye basacağız" dedi. 
Konuşmasının ardından seçim otobüsünden halkın üzerine çiçekler atan ve beyaz güvercinler uçuran Gürsel Tekin, daha sonra kalabalığın arasına inerek partiye katılan vatandaşlara rozet taktı. 

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