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Politika

Celal Doğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayıyım

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, belediye başkanlığına aday adayı olduğunu duyurdu

31 Temmuz 2013 21:14

 
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, İstanbul için CHP'den aday adaylığını açıkladı. Doğan, İstanbul'dan Genel Merkez'e çağrı yaparak, "Adaletli tartı istiyorum" dedi.
 
cnnturk.com.tr'de yayımlanan habere göre Doğan, arkasında hiçbir gücün olmadığını ifade ederek, "İstanbul'a önceki belediye başkanları çözüm üretmemiş, makyaj yapmıştır" dedi. 
 
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Celal Doğan, resmî olarak başkanlık görevine talip olduğunu belirterek, "İstanbul'un büyüklüğünü biliyorum. Daha önce görev yaptığım Gaziantep'in de büyüklüğünü biliyorum. Gaziantep'te 15 sene belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'un da yeniden inşaya ihtiyacı vardır. İstanbul gerçekten aranan bir kent haline gelmiştir. İstanbul'un değerleri kaybolmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmen aday adayıyım" dedi. 
 
Doğan, kendisinin arkasında hiçbir gücün olmadığını aktararak, "Celal Doğan hiç bir güce ve holdinge dayanarak ve İcazet alarak aday olmamıştır. Aday olurken dayandığım bir tek şey var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri ve inandığım halktır. Bu nedenle bugün buradayım. Bu değerlere inanarak aday adayıyım" ifadelerini kullandı. 
 
Toplantıda hazır bulunan CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da, "Belediye başkan adaylarını partiniz hangi yöntemle belirleyecek?" sorusunu, "Aday başvuru süresinin 2 Eylül 2013 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatayım. İstanbul için eğilim yoklamasının ardından yönetime sunulacaktır" şeklinde cevaplandırdı. 

 

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