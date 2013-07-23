Celal Doğan İstanbul için CHP'den aday oldu

Gaziantep’te 3 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapan, eski milletvekili Celal Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuran ilk isim oldu. Doğan bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’na resmen başvurarak İBB başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Doğan’ın başvurusu 2014 baharında yapılacak yerel seçimler öncesi hem CHP için, hem İstanbul için ilk başkan adaylığı başvurusu oldu. Celal Doğan, 12 Eylül öncesi CHP milletvekili iken darbe sonrası avukatlığa dönmüş, 1989’da CHP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilerek üç dönem üst üste seçilmişti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na sunduğu başkan adaylığı başvurusuyla, başkanlık yarışında ilk sırada yer alan Celal Doğan’ın İstanbul için aday olacağı tartışmaları geçen yıl gündeme gelmişti. Bazı analizlerde kimliği, Gaziantep’te uzun dönem yürüttüğü başarılı belediye başkanlığı ve Doğu’yu iyi bilen bir isim olarak CHP’nin İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı için BDP oylarına ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ideal adaylardan biri olduğu öne sürülmüştü. Uzun süredir aday olmaya hazırlandığı konuşulan Doğan dün buna hazır olduğunu il başkanlığına yaptığı başvuruyla resmileştirdi.

Celal Doğan kimdir?

Celal Doğan 1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu. 70. Yaşında İBB’ye başkan adayı olan Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde CHP’den Gaziantep Milletvekili seçildi. 12 Eylül sonrası serbest avukatlığa döndü. 1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçilen Doğan, 1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı’nı da yürüttü.