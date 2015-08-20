Gürsel Tekin: 157 siyasetçinin çocuğu bedelli askerlikten faydalandı

"Bedelli askerlik yapanların askerliğini iptal edeceğiz" sözlerini "Siyasetçi çocuklarını kast ettim" diyerek düzelten CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "157 siyasetçinin çocuğu bu yasadan faydalanarak çocuklarını askere göndermediler. Bakan, milletvekili çocukları. Bir tek kişi reddetti. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu hariç bu yasadan herkes faydalandı" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili açıklamalarının bazı medya kuruluşlarında çarpıtıldığını söyleyen CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CNN Türk'te Saynur Tezel'in sunduğu "Günlük" programında konuştu.

Gürsel Tekin, "Hiçbir siyasetçinin, hiçbir yöneticinin çocuğu ölsün arzusu içinde değiliz. Tam tersine hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. 157 tane siyasetçinin çocuğu bu yasadan faydalanarak çocuklarını askere göndermediler. Bakan, milletvekili çocukları. Bir tek kişi reddetti. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu hariç bu yasadan herkes faydalandı. Siyaset yapan bakanlık makamında olan herkesin çocukları faydalandı. Bu etik değil. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Hiçbir çelişki yok. Kerem Kılıçdaroğlu etik davranıyor da. Niye diğer siyasetçilerin çocukları etik davranmasın? Bu doğal olarak yani her aileyi, şehit düşen çocukları şu anda askerde olan bütün yurttaşlarımızı yaralayan bir tabloydu. Bunu paylaşmak istedik" dedi.