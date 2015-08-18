'Bedelli yapanların askerliğini iptal edeceğiz' diyen CHP'li Tekin, geçen yıl bedelli askerlik için önerge vermişti!

"İktidara gelirsek bütün o bedelli askerlik yapanların askerliklerini iptal edeceğiz" açıklaması yapan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, geçen yıl bedelli askerlik talebiyle TBMM'de soru önergesi vermişti. CHP'nin de bedelli askerlik çıkarılması istemiyle verdiği kanun teklifleri bulunuyor.

CHP'li Gürsel Tekin, milletvekili seçimleri öncesinde bedelli askerlik tartışmaları yaşanırken, 7 Nisan 2014'te Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, ""700 bin gencin ve ailesinin beklentisi olan bedelli askerlik için yeniden ve makul bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda daha ne kadar duyarsız kalabilirsiniz?" diye sormuştu.

Tekin, bugün (18 Ağustos 2015) Habertük TV canlı yayınında yaptığı konuşmada ise, "Bütün nimetlerden siyasetçilerin çocukları yararlanacak, külfetleri garibanların çocukları çekecek. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bütün o bedellileri iptal edeceğiz. Bakın genel başkanımızın oğlu bedelliyi reddetti. Bu bedelliyi çocuklarınızı kurtarmak için mi çıkardınız?" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu görüşleri dile getirmişti:

"700 bin gencin ve ailesinin beklentisi olan bedelli askerlik için yeniden ve makul bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

- Daha önceki uygulamalarda, fiyat ve yaş sınırının doğru tespit edilememesi, talebin artarak devam etmesine neden olmuştur. Bu sefer 700 bin gencin ortak talebi olan 25 yaş ve 15 bin TL taleplerine sıcak bakacak mısınız?

- TBMM Dilekçe Komisyonu'na, Bakanlığınıza ve TSK'ya son 1 yıl içerisinde bedelli askerlikle ilgili gelen toplam dilekçe sayısı ne olmuştur?

- Yeniden bir bedelli askerlik düzenlemesinin yapılabilmesi için TSK'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve bakanlığınızın ortak bir çalışması mevcut mudur?

- 76 milyonluk bir ülkede 700 bin genci ilgilendiren bir konuda (aileler hariç) daha ne kadar duyarsız kalabilirsiniz?"

CHP'nin bedelli teklifleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 27 Temmuz 2014 ve 26 Temmuz 2015 tarihlerinde TBMM Başkanlığı'na verdiyasa tekliflerinde bedelli askerlik düzenlemesinin çıkarılmasını talep etmişti. Tanrıkulu, yükümlülerin gelir durumuna göre kademeli ödeme öngören bir bedelli askerlik düzenlemesi yapılmasını istemişti.

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören de 17 Temmuz 2014'te TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunarak 28 yaşından gün alanların 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 15 bin lira ödemeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını talep etmişti.