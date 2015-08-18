CHP: İktidar olursak siyasetçi çocuklarının bedelli askerliklerini iptal edeceğiz

Habertürk canlı yayınında “İktidar olursak bedelli askerlik yapanların askerliğini iptal edeceğiz” ifadelerini kullanan Gürsel Tekin, "Tüm bedelli askerlik yapanların değil, siyasetçi çocuklarının bedelli askerliklerinin iptal edilmesinden söz ettim" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Tekin'in açıklamaları şöyleydi:

"Bütün nimetlerden siyasetçilerin çocukları yararlanacak, külfetleri garibanların çocukları çekecek. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bütün o bedellileri iptal edeceğiz. Bakın genel başkanımızın oğlu bedelliyi reddetti. Bu bedelliyi çocuklarınızı kurtarmak için mi çıkardınız?

SORU: Yasaya göre HDP yüzde 13 aldı ama bir kez daha seçime gidileceği için hazineden yardım alamayacak. Siz de alamayacaksınız?

Şimdi bu vicdani bir şey mi? Bir CHP, MHP, HDP. Bizim iş adamımız yok, kamuoyu imkanımız yok, 81 valimiz yok. Kendi imkanlarımızla bu seçimi götüreceğiz. AKP bütün devletin imkanlarını kullanılacak.

'Sayın Davutoğlu ne olursun...'

Yapmayın bunu vazgeçin, sayın Davutoğlu ne olursun bu ülkeyi kaosa sürüklemeyin. 70'li yıllara 80'li yıllara bakın, ilk çürüyen siyaset olmuştur. Siyaseti çürütmeyin.

Koalisyon mu yapalım diyorsunuz?

Olağanüstü durumlarda, kaoslarda, bu dönemlerde ilk çürüyen siyaset oluyor. Ondan sonra kapı dışarı ediliyor.

Koalisyonla mı çıkılacak?

Niye çıkılmasın allah aşkına, çok kolay da çıkılır. Ve Türkiye, sayın kılıçdaroğlu'nun yönetimiyle nasıl yönetilirmiş de görecek.

'Bir daha bu tablo ortaya çıkarsa…'

Millet hepimize vallahi sokakta yürürken tükürür hepimize. Şu tablo çıksın sokağa çıkamayız. 600-700 lira emekli maaşı alarak şükrediyor, abi siyaset şükretmiyor ya. Bu nasıl bir anlayıştır ya.

Ben AKP'de önemli bir isme söyledim. Bilsem sadece siz çürüseniz umursamayacağım ama bizi de çürütüyorsunuz. İnşallah yarın genel başkanımıza görev verilir. Yarını akşam kabul ederek, cuma cumartesi pazar, üç gün. İnşallah üç gün içinde CHP Türkiye'ye bir nefes aldıracaktır.

Tekin sözlerine açıklık getirdi

"Bedelli askerlikleri iptal edeceğiz" sözleri sosyal medyada tepki çeke Tekin, Radikal'e yaptığı açıklamada sözlerine açıklık getirerek "Herkesin bedelli uygulamasını değil, siyasetçi çocuklarının bedelli uygulamasını iptal edeceğimizi söyledim ve bunun için de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunu örnek verdim. AKP, çoğunluğu imkanı olanların ve siyasetçi çocuklarının yararlanabileceği bir bedelli askerlik uygulamasını hayata geçirdi. Oysa şimdi her gün şehit cenazeleri geliyor. Gariban şehit aileleri feryat ediyor. Türkiye'nin kanayan yarasına çare bulacak yer siyaset mekanizması ve siyasetçilerdi. Şehit ailelerinin yaşadığı acıyı daha iyi anlamaları için siyasetçilerin çocuklarının da askerlik yapması o bölgelerde bulunması gerekiyor" dedi.

Tekin, "O ortamda bulunmaları bile şehit aileleri ve çocukları çatışma bölgelerinde olan ailelerin yaşadıklarını anmaya yeter. Evlatlarımız feda etmekten söz ediyoruz o zaman siyasetçiler de çocuklarını gönderecekler. O nedenle siyasetçi çocuklarının bedellisinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oğlu bedelliye reddetti. Örnek olmalı ve bütün siyasetçi çocukları da bedelliye reddetmelidir" şeklinde konuştu.