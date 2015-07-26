CHP'den bedelli askerlik için teklif

CHP, 1 Ocak 1990 tarihinden önce doğanların, gelirlerine göre ücretsiz olarak ya da farklı miktarlarda para ödeyerek, yeni bir bedelli askerlik yasası kapsamına alınması için teklif verecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan kanun teklifi uyarınca, bedelli askerlik için ödenecek miktar, kişinin gelir durumuna göre “kademeli” olacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, teklif yasalaşırsa bedelli askerlik parası 6 taksitte ödenebilecek. Bedelliden yararlananlar silah altına alınmadan askerliklerini yapmış sayılacak. Teklif uyarınca, bedelli askerlik paraları, üniversite gençliği için yurt yapımında kullanılacak.

1 Ocak 1990'dan önce doğanlar





Kanun teklifinde, bedelli askerlikten yararlanma yaş sınırı, “1 ocak 1990 tarihinden önce doğanlar” olarak belirlendi. Kişilerin gelirlerine göre kademeli ödeme planı ise teklifte şöyle yer aldı;



* Yıllık geliri 12.000 Türk Lirasından az olanların veya hiç geliri olmayanların herhangi bir bedel ödememeleri, ancak aylık gelirleri net asgari ücretin üstüne çıktığı andan itibaren, bir yıllık asgari ücret bedeli kadar borçlu sayılmayı taahhüt etmeleri



* Yıllık geliri 25.000 Türk Lirasından az ve 12.000 Türk Lirasından fazla olanların 10.000 Türk Lirası ödemeleri



* Yıllık geliri, 60.000 Türk Lirasından az ve 25.000 Türk Lirasından fazla olanların 15.000 Türk Lirası ödemeleri



* Yıllık geliri 60.000 Türk Lirasından fazla olanların 25.000 Türk Lirası ödemeleri.

Son bedelli askerlik 18 bin liraydı

Son bedelli askerlik kanunu Aralık 2014'de çıkarılmış ve 1 Ocak 1988 tarihinden önce doğanların 18 bin Türk Lirası ödemeleri şartıyla askerlik eğitimine tabi tutulmadan bu hizmeti yerine getirmiş sayılmaları öngörülmüştü. Bir önceki bedelli yasasından ise, 30 yaşından gün alanlar 30 bin lira ödemek kaydıyla yararlanmış, ancak bedel yüksek olduğu için bu yasa amacına ulaşmamış ve kapsama giren 460 bin kişiden sadece 70 bini bedelli askerliğe müracaat etmişti.