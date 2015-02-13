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Bedelliye rekor başvuru; 200 bin 338 kişi yararlandı

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının 200 bin 338 kişiye ulaştığını bildirdi

13 Şubat 2015 21:01

Bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru süreleri sona erdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 200 bin 338 kişinin bedelli askerliğe başvurduğunu ifade ederek, "Biz bu rakamı beklemiyorduk" dedi.

DHA'nın haberine göre, Sivas’ta bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz kentteki, ARİFAN İlim ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarının bedelli askerlik konusundaki sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, "En son bana verilen bilgiye göre başvuru 200 bin 338 rakamına ulaştı. Dolayısıyla biz 200 bin rakamını beklemiyorduk. Bu çok iyi bir rakam. Ve yine bir kez daha söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlenmesi için, emniyet, güvenlik güçlerimizin, teknik imkanlarını, kabiliyetlerini artırmak için Savunma Sanayi Fonu’na gidiyor bu kaynak. Destek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu bir seçenekti. Bu seçeneği kullanmayıp da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bedenen katılmak istiyorum diyenlere de teşekkür ediyorum. Şunu herkes bilmeli ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem bedenen, hem askere ihtiyacı var hemde mali olarak teknik kabiliyetlerini geliştirmeye ihtiyacı var. Biri diğerinin alternatifi değildir. Bu iki sistemin de arada götürülmesi lazımdır. Böyle olursa Türkiye’nin yarını bugününden daha güçlü olacaktır. Emniyet güçlerimiz kendi eksikliklerini gidereceklerdir diyor ve hayırlı, uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

 

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