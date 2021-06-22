Yılmaz Özdil'in paylaşımına canlı yayında sert tepki gösteren Uğur Dündar, "Üzüntümden televizyona çıkacak durumda değilim. Bu akşam KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağım için hem sizlerden hem de değerli meslektaşlarımdan özür dilerim." açıklamasını yaptı.

Gazeteci Gürkan Hacır, da Uğur Dündar'ın bu akşam KRT'de yayınlanacak programa rahatsızlandığı için katılamayacağını duyurmuştu.

Hacır, "Bu akşam Şimdiki Zaman akşamı. Gündem tıka basa dolu. Uğur Dündar ağabeyimiz rahatsızlığından ötürü bu haftalık aramızda yok. Geçmiş olsun ağabey!" ifadesini kullanmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, köşe komşusu ve uzun süre birlikte program yaptıkları Uğur Dündar’a, Artı 1 TV’nin arkasında, Ekin Alptekin üzerinden Sezgin Baran Korkmaz olduğu yolunda göndermede bulundu. Dündar, TELE1 yayınında Özdil’e sert tepki gösterdi.

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