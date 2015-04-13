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Kültür-Sanat

Günter Grass'ın ardından edebiyat dünyasına Eduardo Galeano'dan da kötü haber

Uruguaylı yazar Galeano'nun kitapları 20 dile çevrilmişti

13 Nisan 2015 19:43

Edebiyat dünyası Günter Grass'tan sonra ikinci kötü haberi Eduardo Galeano'dan aldı. Uruguaylı yazar, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Galeano, Cuma günü akciğer kanseri sebebiyle Uruguay'ın başkenti Montevideo'da hastaneye kaldırılmıştı.

1971 yılında yayımlanan 'Latin Amerika'nın Kesik Damarları' eseri klasikleşen Galeano'nun yapıtları 20 dile çevrildi. 'Gölgede ve Güneşte Futbol' gibi futbol üzerine kitaplarıyla da bilinen Galeano, gazetecilik ve yazarlığa başlamadan önce fabrika işçiliği de yaptı.

 

Eserleri

 

Ateş Anıları, Latin Amerika'nın Kesik Damarları, Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri, Biz Hayır Diyoruz, Tepetaklak, Zamanın Ağızları, Yürüyen Kelimeler, Kucaklaşmanın Kitabı, Gölgede ve Güneşte Futbol, Söz Mezbahası,Görüşmeler, Gözlemler, Görünümler, Aynalar, Ve Günler Yürümeye Başladı (

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