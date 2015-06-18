Güniz Sokak'a Süleyman Demirel’in adı verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güniz Sokak'a giderek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan, Güniz Sokak'ın isminin de değiştirilmesi noktasında üzerlerini yerine getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Güniz Sokak’taki evinin müze haline getireleceğini belirtti.

Erdoğan, Demirel’e ilişkin şunları söyledi:

Çok farklı bir yeri, çok farklı bir konumu var. Özellikle de nevi şahsına münhasır siyasette edindiği bir yer ile hakikaten akıllarda kalacak bir çok şeyleri, gerek siyaseti takip edenler açısından, gerekse siyasetin kitabını yazanlar açısından unutulmayacak, inanıyorum ki anıları bıraktı.

Ve bundan sonraki süreçte de Isparta’daki özellikle adına yaptırmış olduğu külliye ile bir çekim merkezi oluşturacağına inanıyorum.

Ve yine Güniz sokak ismi de, varislerinden edindiğim bilgiye göre, adeta kalıcı bir sürede herhalde adını yazdıracak. Bizlerde üzerimize düşen neyse bunları yerine getireceğiz.

Çünkü kendi siyasi yaşamları tabi ki bir çok belgelerle, dosyalarla, geleceğe ışık tutacaktır. Dolayısıyla burasının böyle bir müze gibi, kütüphane gibi istifade edileceği bir yer onu kalıcı kılacaktır.

Dolayısıyla burasının bir müze gibi, bir kütüphane gibi istifade edilecek bir yer olması da onu kalıcı kılacaktır. Ve ben bundan dolayı da gerek Şevket Bey'e sağlıklı bir yaşam dilerken, onun da bu konudaki kararlılığını, gerek tüm yakınlarının bu konudaki kararlılığını kutluyorum, tebrik ediyorum. Kendilerine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.