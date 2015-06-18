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Bahçeli: Hayatımızda dört 'd' var, demokrasi, Demirel, darbe, tekrar Demirel

MHP lideri Bahçeli, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Güniz Sokak'taki evine taziye ziyaretinde bulundu

18 Haziran 2015 16:03

Hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Güniz Sokak’taki evine taziye ziyaretine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Devlet hayatımızda bir Süleyman Demirel vardır. Dört D bulunmaktadır. Demokrasi, Demirel, darbe ve tekrar Demirel'dir. Bu sayfa iyi okunmalıdır ve anlaşılmalıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Güniz Sokak'taki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli taziye ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yükselen bir sorumluluk içerisinde mensup olduğu ülkeye çok büyük hizmetler bırakarak hakka yürümüştür. Devlet hayatımızda bir Süleyman Demirel vardır. Dört D bulunmaktadır. Demokrasi, Demirel, darbe ve tekrar Demirel'dir. Bu sayfa iyi okunmalıdır ve anlaşılmalıdır."

 

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