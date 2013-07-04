Güngören patlamasında 3 tahliye

Güngören'de, 2008 yılında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada 3 sanık tahliye edildi. 9 sanıklı davada 3 tutuklu sanık kaldı.

Güngören’de, 2008 yılında meydana gelen ve 18 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 6’sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Nusret Tebiş, Şerafettin Kaya, Aydın Ağlar, Ziya Kıraç, Mehmet Salih Yanak, Cihan Aydın ve Abdurrahman Oral hazır bulundu. Davanın 3 tutuksuz sanığının katılmadığı duruşmayı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları da izledi. Duruşmanın başlamasının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Levent Çağıl duruşma savcısı olarak yeni görevlendirdiğini ifade ederek dava kapsamında daha önce verilen mütalaayı incelemek üzere süre talep etti. Savcının süre talebinin ardından söz alan sanık avukatları müvekillerinin tahliyesine karar verilmesini talep ettiler.

3 tahliye

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, verdiği aranın ardından mahkeme, sanıklardan Abdurrahman Oral, Ziya Kıraç ve Cihan Aydın’ın ‘tutuklu kaldıkları süreye göre ilerde mağduriyetlerine meydan verilmemesi’ gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli, Nusret Tebiş ve Mehmet Salih Yanak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Arbade çıktı

Öte yandan mahkeme ara kararını almak için duruşmaya ara verdiği sırada olaylar çıktı. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatlarının üzerine yürüdü. Çıkan arbede sırasında yüzüne darbe alan Avukat Bahri Belen’in burnunun kanadığı görüldü.