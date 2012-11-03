Güngören patlaması gizli tanığı, ifadesini reddetti

İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008 tarihinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açılan davanın son duruşması dün (2 Kasım 2012) İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmadan önce, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içerisinde, patlamada yakınlarını kaybeden aileler ile sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Aileleri, güvenlik görevlileri ayırdı. Tutuklu olan 8 sanığın hazır bulunduğu 10. duruşmaya tutuksuz sanık da gelmedi.

Duruşmada iddianamede 1. No'lu Gizli Tanık olarak isimlendirilen şahıs, PKK talimatıyla Kandil'den bir kişinin eylem yapmak için geldiğini ve davada yargılanan tutuksuz sanıkların ismini verdiği yönündeki emniyet ifadesini yalanladı. Tüm ifadelerin bir komplonun ürünü olduğunu ileri süren tanık, "Dosyadaki ifadeler bana ait değil. Gözaltına alındığım sırada, emniyette bana boş kağıt verildi. Üzerine imza ve parmak izlerim alındı. Kağıt daha sonra dolduruldu. Bu ifade yüzünden masum insanlar tutuklu yargılanıyor " dedi.