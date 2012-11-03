T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güngören patlaması gizli tanığı, ifadesini reddetti

Güngören'de 4 yıl önce meydana gelen patlamanın, "Bir No'lu Gizli Tanık"ı, duruşmada daha önce verdiği ifadenin kendisine ait olmadığını söyledi

03 Kasım 2012 12:49

 

 İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008 tarihinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açılan davanın son duruşması dün (2 Kasım 2012) İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmadan önce, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içerisinde, patlamada yakınlarını kaybeden aileler ile sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Aileleri, güvenlik görevlileri ayırdı. Tutuklu olan 8 sanığın hazır bulunduğu 10. duruşmaya tutuksuz sanık da gelmedi.
 
Duruşmada iddianamede 1. No'lu Gizli Tanık olarak isimlendirilen şahıs, PKK talimatıyla Kandil'den bir kişinin eylem yapmak için geldiğini ve davada yargılanan tutuksuz sanıkların ismini verdiği yönündeki emniyet ifadesini yalanladı. Tüm ifadelerin bir komplonun ürünü olduğunu ileri süren tanık, "Dosyadaki ifadeler bana ait değil. Gözaltına alındığım sırada, emniyette bana boş kağıt verildi. Üzerine imza ve parmak izlerim alındı. Kağıt daha sonra dolduruldu. Bu ifade yüzünden masum insanlar  tutuklu yargılanıyor " dedi. 
 

ETİKETLER

güngören patlamasıgizli tanıkçağlayan adalet sarayı

İlgili Haberler

Hakkari'de patlama!

Hakkari’de, polis kontrol noktasına yakın yerde gerçekleşen patlamada 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24