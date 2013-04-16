Güngören çatışmasına 23 gözaltı

Güngören'deki çatışmasıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı.

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 12 Nisan’da 2 grup arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada yoldan geçen biri kadın 5 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra yürütülen soruşturma kapsamında 2 gruba yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çatışmaya girdiği belirtilen bir gruptan Ümit Saral'ın da aralarında olduğu 14, diğer gruptan 9 kişi olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor. Yapılan aramalarda 17 tabanca ele geçirildi.

Habip Atam'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.