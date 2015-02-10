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Güney Kore konsolosluğu önünde biber gazı eylemi

'Güney Kore işkence ve ölümlerin sorumlusu olmak istemiyorsa Türkiye'ye biber gazı ihracatını durdurmalıdır'

10 Şubat 2015 16:47

"Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi" üyesi bir grup, Türkiye ve birçok ülkeye biber gazı ihracatı yapan Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Şişli'deki Güney Kore Başkonsolosluğu önünde toplanan grup 'Biber Gazı Yasaklansın' yazılı pankart açtı. Grup adına basın açıklaması yapan inisiyatif sözcüsü Selin Tok, Londra ve Seul'deki demokrasi ve insan hakları kuruluşları ile eş zamanlı olarak yaptıkları açıklamayla Güney Kore'ye işkencenin bir parçası olmaması için çağrıda bulunduklarını belirtti.

 

‘Yasaklanması için mücadeleye devam'

 

Hasan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Tok, açıklamada şunları söyledi: “Güney Kore işkence ve ölümlerin sorumlusu olmak istemiyorsa Türkiye'ye biber gazı ihracatını durdurmalıdır. Biber gazı denilerek masumlaştırılmaya çalışan kimyasal silaha karşı daha fazla maruz kalmamak için, bu silahın yasaklanması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamada söz alan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Şen ise, biber gazının bir savaş silahı olduğunu ve Türkiye'de demokratik haklarını arayan insanlara karşı kullanıldığını söyledi. Şen, Türkiye'de biber gazı kullanımı nedeniyle onlarca kişinin öldüğünü, binlercesinin yaralandığını belirterek, “Biz iddia ediyoruz ki, binlercesi de bu biber gazına maruz kalmanın uzun süre yan etkilerini yaşayacaklar" dedi.

 

Fırtına pankartı parçaladı

 

Açıklama sırasında esen şiddetli rüzgâr ve soğuk hava eylemcilere zor anlar yaşattı. Eylemciler uzun süre uğraş vermelerine rağmen açtıkları pankarttın rüzgârdan yırtılarak parçalanmasını önleyemediler.

Açıklamanın ardından grup adına iki kişi, konsolosluk yetkililerine, biber gazı ihracatının durdurulmasını talep eden dilekçe verdi.

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