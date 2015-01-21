Kenya Cumhurbaşkanı, biber gazı sıkılan öğrencilerden özür diledi

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, 'Parkıma dokunma' protestosunda biber gazı sıkılan ilkokul öğrencilerinden özür diledi. Langata Road İlkokulu bahçesi için yapılan protestoda polisin öğrencilere biber gazı sıkmasını kınayan Kenyatta, Toprak Bakanlığı ve Ulusal Arazi Komisyonu'nun olayı daha önce çözmesi gerektiği savundu.

Cumhurbaşkanı Kenyatta yayınladığı sert mesajda görevlerini yerine getirmeyen Toprak Bakanı ve Ulusal Arazi Komisyonu'nun bağışlanmayacağını söyledi. Toprak Bakanlığı Sekreteri, polisin öğrencilere karşı biber gazı kullanmasının çok üzücü olduğunu, Toprak Bakanlığı olarak olaya önceden müdahale etmeleri gerektiğini söyledi.

Nairobi Valisi Dr. Evans Kidero, duvardan sorumlu kişilerin en kısa zamanda cezalandırılacağını bildirdi. Nairobi Valiliği arazinin el değiştirmesine göz yumması sebebiyle eleştiriliyor.

Ulusal Arazi Komisyonu, araziyi Airport View Housing'in aldığını söylerken şirket araziyi kanuni yollardan elde ettiğini açıkladı.

Kenya İçgüvenlik Bakanı Joseph Ole Nkaissery dün Langata Road İlkokul'una giderek öğrenci ve velilerden özür dilemişti.