T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya Cumhurbaşkanı, biber gazı sıkılan öğrencilerden özür diledi

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Langata Road İlkokulu bahçesi için yapılan protestoda biber gazı sıkılan ilkokul öğrencilerinden özür diledi

21 Ocak 2015 20:01

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, 'Parkıma dokunma' protestosunda biber gazı sıkılan ilkokul öğrencilerinden özür diledi. Langata Road İlkokulu bahçesi için yapılan protestoda polisin öğrencilere biber gazı sıkmasını kınayan Kenyatta, Toprak Bakanlığı ve Ulusal Arazi Komisyonu'nun olayı daha önce çözmesi gerektiği savundu.

Cumhurbaşkanı Kenyatta yayınladığı sert mesajda görevlerini yerine getirmeyen Toprak Bakanı ve Ulusal Arazi Komisyonu'nun bağışlanmayacağını söyledi. Toprak Bakanlığı Sekreteri, polisin öğrencilere karşı biber gazı kullanmasının çok üzücü olduğunu, Toprak Bakanlığı olarak olaya önceden müdahale etmeleri gerektiğini söyledi.

Nairobi Valisi Dr. Evans Kidero, duvardan sorumlu kişilerin en kısa zamanda cezalandırılacağını bildirdi. Nairobi Valiliği arazinin el değiştirmesine göz yumması sebebiyle eleştiriliyor.
Ulusal Arazi Komisyonu, araziyi Airport View Housing'in aldığını söylerken şirket araziyi kanuni yollardan elde ettiğini açıkladı.
Kenya İçgüvenlik Bakanı Joseph Ole Nkaissery dün Langata Road İlkokul'una giderek öğrenci ve velilerden özür dilemişti.

 

ETİKETLER

kenyacumhurbaşkanıbiber gazıparkeylemözür diledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24