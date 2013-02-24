Güney Kıbrıs'ın 7. başkanı Anastasiadis oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılan ''başkanlık'' seçimlerinde oyların yüzde 57,48'ini alan oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Rumlarının yeni lideri oldu.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, yüzde 57,48 oy oranıyla Kıbrıs Rumlarının 7. başkanı oldu.

Anastasiadis'in rakibi AKEL adayı Stavros Malas ise yüzde 42,52 aldı.

Rum İçişleri Bakanlığı, GKRY'de bugün yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde 545 bin 493 kayıtlı seçmenden 445 bin 9'unun (yüzde 81,58) oy kullandığını, geçerli oyların oranının ise yüzde 92,63 olarak belirlendiğini açıkladı.

Sonucun alınmasının ardından Anastasiadis taraftarları ellerinde Yunan ve Kıbrıs bayraklarıyla Lefkoşa sokaklarında arabalarıyla tur atarak sevinç gösterileri yapıyor.

Anastasiadis, Rum Kesimi'ndeki Eleftheria Spor Salonu'nda saat 22.00'de düzenlenecek törende GKRY'nin yeni başkanı ilan edilecek.

28 Şubat'ta mecliste yapılacak özel oturumda, Dimitris Hristofyas'ın istifa etmesinin ardından 1 Mart'tan itibaren resmen göreve başlayacak yeni başkan daha sonra Rum Meclisi'ne yeni başkan atayacak.

İşbirliği için Kıbrıs sorununun çözümü önkoşul

Yeni başkan Anastasiadis'in ele alması gereken konular arasında, AB'den alınacak mali yardımın sert kemer sıkma koşulları ve bahar aylarında başlaması beklenen Kıbrıs müzakereleri bulunuyor.

2004 yılında Annan Planı'na "evet" demesiyle bilinen Anastasiadis, yeni oluşturulacak hükümetin programında ülkenin içerisinde bulunduğu zor ekonomik durumu birinci sırada tutuyor. Kıbrıs'ta, gevşek bir federasyondan yana olduğunun sinyallerini veren Anastasiadis, çözüm arayışlarında AB'nin yanısıra, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Rusya, Çin ve Fransa'nın da fiili katılımının sağlanması ve Rumların Annan Planını'na "hayır" demesinin gözardı edilmemesi gerektiğini ileri sürüyor. Kıbrıs'ta, Türk ve Rumların barış içerisinde birlikte yaşayabileceği görüşünü savunan Anastasiadis, Kıbrıs'ın dogalgaz boru hattının Türkiye'den geçmesi dahil Türkiye ile her alandaki işbirliği için, Kıbrıs sorununun çözümünü önkoşul olarak öne sürüyor.

Anastasiadis kimdir?

Nikos Anastasiadis, 27 Eylül 1946'da Limasol'a bağlı Pera Pedi'de doğdu. Yunanistan'da, Atina Kapodistriako Üniversitesi'nde hukuk okuyan Anastasiadis, Londra'da Üniversity College'de Deniz Hukuku ile ilgili lisanüstü çalışma yaptı. DİSİ'nin kurucu üyesi olan Anastasiadis, 1981'den bu yana yedi dönem milletvekili seçildi. Anastasiadis, Andri Mustakudi ile evli ve iki kızı var.



Anastasiadis GKRY'nin 7. Başkanı



Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta seçimle iş başına gelen 7. isim oldu.

1960 Türk-Rum ortalığındaki cumhuriyetin 1963'te yıkılmasından sonra Güney Kıbrıs'ta 50 yıl boyunca 6 ayrı isim "başkanlık" görevinde bulundu.

GKRY'de 1963'ten bugüne "başkan" olarak görev yapmış isimler ve başkanlık dönemleri şöyle:

"Başpiskopos Makarios (1963-1974), Glafkos Klerides (1974 Başkan Vekili), Başpiskopos Makarios (1974-1977), Spiros Kipriyanu (1977-1988), Yorgo Vasiliu (1988-1993), Glafkos Klerides (1993-2003), Tasos Papadopoulos (2003-2008) ve Dimitris Hristofyas (2008-2013).

GKRY'de, 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası desteğinde darbe yapan faşist diktatör Nikos Sampson da 8 gün süreyle "başkan" oldu.