Güney Kıbrıs başkanını seçemedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadığı için ikinci tur seçimi yapılacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), sandıkların kapatılmasının ardından başlayan oy sayımı sürerken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, adayların hiç birinin başkan seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranını aşamadığı görülüyor.

Saat 19.26 itibarıyla sayılan yüzde 51 oyun yüzde 44,79'unu elde eden sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis birinci sırada bulunuyor.

GKRY İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, AKEL adayı yüzde 27,37 ile ikinci, bağımsız aday Yorgos Lillikas ise yüzde 25,02 ile üçüncü sırada yer alıyor.