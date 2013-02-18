Güney Kıbrıs başkanlık seçimlerinde 2. tura gidilecek

Güney Kıbrıs başkanlık seçimlerinde ikinci tura gidilecek. Ana muhalefet partisi DİSİ’nin lideri Nikos Anastasiadis oyların yüzde 45'ini alarak ikinci tur için en avantajlı isim olurken, ikinci sırada yüzde 27 oy oranıyla iktidardaki Komünist Parti adayı Stavros Malas var.

Anastasiadis Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteğini alarak adından söz ettirmişti. Merkel dışında Anastasiadis'in bir diğer destekçisi de seçimlerde Annan planına ‘hayır’ diyen müteveffa Rum lider Tasos Papadopulos’un partisi DİKO oldu. Anastasiadis, DİKO’ya, zamanında ‘evet’ dediği Annan planına benzer bir planı kabul etmeme garantisi verdi.

Aralarında 604 Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 545 bin seçmen, 5 yıllığına Rum kesiminin yedinci başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Rum siyasi tarihinin ilk komünist devlet başkanı olan Dimitris Hristofyas, bu seçimlere aday olmadı. Yerine partisinden eski eğitim bakanı aday oldu. 11 adayın yarıştığı seçimlerin favorisi başından beri sağcı Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) lideri Nikos Anastasiadis (66) idi. Anastasiadis oyların yüzde 45’ini alarak neredeyse kesin zafer kazandı. İktidardaki komünist AKEL’in adayı Stavros Malas yüzde 27, bağımsız Yorgos Lilikas ise yüzde 25’te kaldı.

DİSİ Annan Planına artık 'hayır' diyecek

Katılım oranının yüzde 83 olduğu seçimler öncesinde oy vermeyenlere 342 euro para cezası uygulanacağı açıklanmıştı. İlk turda herhangi bir aday salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle, ilk iki aday Anastasiadis ve Malas haftaya yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Anastasiadis’in iktidar yürüyüşünü, geçen yıla damgasını vuran ekonomik kriz hızlandırdı. Anastasiadis’in partisi DİSİ, EOKA’nın en yoğun örgütlendiği parti olarak biliniyor. Partinin efsanevi lideri Glafkos Klerides uzun yıllar ülkeyi tek başına yönetti ve KKTC’nin merhum lideri Rauf Denktaş’la Kıbrıs müzakerelerini yürüttü. Ancak parti, Rumların yüzde 75 oranında reddettiği 2004 yılındaki Annan planına ‘evet’ diyerek kamuoyu desteğini büyük oranda yitirdi.

Avro Krizinde Güney Kıbrıs testi



Anastasiadis en kıymetli desteği geçen ay Ada’ya gelen Almanya Başbakanı’ndan aldı. Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu’nda muhafazakar parti bloğunda bulunan Anastasiadis’i açık bir dille destekledi, hatta Rum halkından oy istedi. Bu durum Avrupa Birliği çevrelerinde tercih edilen ismin Anastasiadis olduğunu gösteriyor. Anastasiadis seçim öncesi süreçte IMF ile görüşmelere başlama taahhüdünde bulunmuştu. Ayrıca, AB'den yardım alarak ekonomi politikasında revisyona gitmesi de bekleniyor.

İktidardaki Komünist Parti ile IMF arasında 8 ay önce başlayan görüşmeler partinin devlet hisselerinin satışa çıkarılması önerisini reddetmesi üzerine tıkanmıştı. Seçimlerin şimdilik kazananı olmaması ise, Güney Kıbrıs seçmenlerinin içinde bulundukları ekonomik kriz in çözümü ile ilgili olarak karşıt fikirlerin başbaşa olduğu görünüyor.

AB'de ise yükselen 'kur savaşları' ve Avro krizinin süre gitmesi gözlerin Güney Kıbrıs ve haftaya yapılacak olan İtalya başkanlık seçimlerine çevrilmesine neden oldu.

Adaylar

Nikos Anastasiadis % 49-52

Anamuhalefetteki Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ) lideri Milliyetçi. 2004’te Annan planına ‘Evet’ deyip sonra hızla çark etti

Türkiye konusunda geleneksel Rum görüşünü savunuyor. Liberal ekonomi taraftarı, AB ve ABD’ye yakın. 66 yaşında..

Stavros Malas % 27

İktidardaki komünist AKEL’in adayı ve eski sağlık bakanı. Sol görüşlü genetik mühendisi 45 yaşında. Kıbrıs sorununda merkezi çözümü ve tek egemenliği savunuyor. Rusya’ya yakın, devletçi ekonomi taraftarı.